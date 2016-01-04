أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وصول الشيخ ميزو محكمة جنوب القاهرة للتضامن مع إسلام البحيرى

Google+ Print
وصول الشيخ ميزو محكمة جنوب القاهرة للتضامن مع إسلام البحيرى وصول الشيخ ميزو محكمة جنوب القاهرة للتضامن مع إسلام البحيرى
وصل منذ قليل لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم الشيخ محمد عبد الله نصر والشهير بـ"الشيخ ميزو" للتضامن مع إسلام البحيرى فى استشكاله على حبسه عاما باتهامه بازدراء الأديان.

وقال "ميزو" إنه متضامن مع البحيرى ليس لشخصه ولكن من أجل حرية التعبير عن الرأى، وأضاف ميزو أن البحيرى لم يهدم ثوابت الدين وإنما اجتهد وعبر عن رأيه فى تجديد الخطاب الدينى حفاظا على التراث الإسلامى.

وأضاف مسترسلا أن التراث الدينى فكر بشرى أما النص القرآنى فهو نص مقدس ولا يجوز الاجتهاد فيه، وجاء ذلك فى حضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والقنوات الفضائية.

فيما وصل المتهم إسلام البحيرى فى حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة، وظهر البحيرى بالبدلة الزرقاء عقب تنفيذ حكم حبسه وإيداعه بسجن طرة وارتدائه ملابس السجن الزرقاء طبقا للوائح السجون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365