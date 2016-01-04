وصول الشيخ ميزو محكمة جنوب القاهرة للتضامن مع إسلام البحيرى

وصل منذ قليل لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم الشيخ محمد عبد الله نصر والشهير بـ"الشيخ ميزو" للتضامن مع إسلام البحيرى فى استشكاله على حبسه عاما باتهامه بازدراء الأديان.

وقال "ميزو" إنه متضامن مع البحيرى ليس لشخصه ولكن من أجل حرية التعبير عن الرأى، وأضاف ميزو أن البحيرى لم يهدم ثوابت الدين وإنما اجتهد وعبر عن رأيه فى تجديد الخطاب الدينى حفاظا على التراث الإسلامى.

وأضاف مسترسلا أن التراث الدينى فكر بشرى أما النص القرآنى فهو نص مقدس ولا يجوز الاجتهاد فيه، وجاء ذلك فى حضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والقنوات الفضائية.

فيما وصل المتهم إسلام البحيرى فى حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة، وظهر البحيرى بالبدلة الزرقاء عقب تنفيذ حكم حبسه وإيداعه بسجن طرة وارتدائه ملابس السجن الزرقاء طبقا للوائح السجون.