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الحماية المدنية بالجيزة تتمكن من السيطرة على حريق بشقة سكنية بفيصل

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الحماية المدنية بالجيزة تتمكن من السيطرة على حريق بشقة سكنية بفيصل الحماية المدنية بالجيزة تتمكن من السيطرة على حريق بشقة سكنية بفيصل
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بالطابق التاسع، بأحد العقارات السكنية بفيصل بدون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بعقار سكنى بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات، وتم منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق.
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