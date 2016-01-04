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«بحيري» يرتدي البدلة الزرقاء في نظر استشكال حكم حبسه في قضية ازدراء الإسلام

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«بحيري» يرتدي البدلة الزرقاء في نظر استشكال حكم حبسه في قضية ازدراء الإسلام «بحيري» يرتدي البدلة الزرقاء في نظر استشكال حكم حبسه في قضية ازدراء الإسلام

 

إسلام بحيري – أرشيفية

وصل لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم،  الباحث إسلام البحيري، في حراسة أمنية مشددة، بإشراف العميد ياسر فوزي رئيس حرس المحكمة، لحضور الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامي، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرًا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، مرتديًَا البدلة الزرقاء عقب تنفيذ حكم حبسه وايداعه بسجن طرة وارتداءه ملابس السجن الزرقاء طبقا للوائح السجون.

وكان المحامي جميل سعيد، قد تقدم بالاستشكال إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدي، طالبًا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارًا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقض، وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.

كما تضمن الطعن بالنقض المقدم من دفاع إسلام بحيري، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانًا يصل إلى حد الانعدام، نظرًا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة «بحيري» من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذي تأيد استئنافيًا وصار حائزًا لقوة الشيء المقضي، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملًا بقاعدة قوة الشيء المقضي لوحدة السبب والموضوع والخصوم.

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