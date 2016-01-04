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محافظ المنيا لموظفى الديوان: نحن مسخرون لخدمة المواطنين

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محافظ المنيا لموظفى الديوان: نحن مسخرون لخدمة المواطنين محافظ المنيا لموظفى الديوان: نحن مسخرون لخدمة المواطنين

جانب من الاجتماع

قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إنه لا مكان لمتهاون أو متساهل أو معطل لمصالح المواطنين، حيث سيتابع بجدية أداء المسئولين وسوف يطبق سياسة الثواب والعقاب.

وأكد اللواء نصر أن المرحلة القادمة لا تحتمل أى تراخٍ أو تهاون فى العمل والموظف الذى سيتقاعس عن عمله يستعد لترك مكانه لآخر، وطالب بتجويد الأداء حتى يشعر المواطن المنياوى بأن هناك تحسنًا فى الخدمات ليعيش حياة كريمة، وقال “نحن مسخرون لخدمة الناس”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مع موظفى الديوان ومديرى الإدارات التابعة لديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد.

ولفت محافظ المنيا  إلى أهمية الرقابة على الأداء ومتابعة تفاصيل العمل، فضلًا عن مراجعة وتصويب الخطأ بهدف تصحيح المسار والأداء، وطالب بالتيسير على المواطنين.

 

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