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الحضري: رديت بقسوة على شوبير لأن طريقته لم تكن جيدة.. وعلاقتي به الأن جيدة

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الحضري: رديت بقسوة على شوبير لأن طريقته لم تكن جيدة.. وعلاقتي به الأن جيدة الحضري: رديت بقسوة على شوبير لأن طريقته لم تكن جيدة.. وعلاقتي به الأن جيدة

اعترف عصام الحضري الحارس المخضرم لفريق وادي دجلة، والسابق لمنتخب بأنه هاجمه على خلفية تصريحاته التي طالبه فيها بالاعتزال.

وكان الحضري قد رد بتصريحات قوية على مطالبة أحمد شوبير له بالاعتزال.

وقال الحضري في تصريحات لقناة "الحياة" عبر برنامج "100 سؤال": "نعم فعلت ذلك، ورغم أن له مطلق الحرية في إبداء أراءه، لكنه فقال الرأي بطريقة قوية وكرر ذلك أكثر من مرة".

الحضري أتبع "رديت بقسوة لكن علاقتي بأحمد شوبير الأن جيدة ونحن دائمان التحدث لبعض باستمرار".

وأتم "اتصلت بأحمد شوبير واعتذرت له عن تصريحاتي، وهذا طبيعي من الأصغر حين يخطيء في حق الأكبر منه".

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