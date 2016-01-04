كيت بلانشيت تتألق بتصميم مارك جيكوبز

لم تكد السنة الجديدة أن تبدأ حتى بدأت معها حفلات ومهرجانات السجادة الحمراء، وفي ثاني أيامه أقيم حفل افتتاح Palm Springs International بحضور العديد من النجمات اللواتي تألقن على سجادته الحمراء وقد كانت كيت Cate Blanchett بلانشيت أجملهنّ.

اختارت الممثلة تصميمًا أنيقًا من Marc Jacobs مستوحىً من أناقة الزمن القديم بلون سماوي فاتح وتفاصيل ذهبية رائعة وقد نسقته بطريقة جميلة مع سوار ذهبي بارز وحذاء كريمي بكعب عالٍ، وقد نجحت كيت بلانشيت في اختيار الفستان المناسب لإطلالتها وتنسيقه كذلك. شاهدي الصور وشاركينا برأيك.