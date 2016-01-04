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ضبط 8 طن سكر تمويني ناقص الوزن بسوهاج

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ضبط 8 طن سكر تمويني ناقص الوزن بسوهاج ضبط 8 طن سكر تمويني ناقص الوزن بسوهاج

أرشيفية

تمكنت مباحث بسوهاج من ضبط 8 طن سكر تمويني ناقص الوزن بأحد مراكز التعبئة وتحرر محضر قسم أول ضد عبد الحميد .ف ، وتم تحرير محاضر ضد عدد من أصحاب المخابز بمركز وبندر جرجا لتصرفهم في كمية من الدقيق المدعم قدرها 2 طن دقيق وتم العرض علي النيابه للتصرف.

وتم تحرير محضر جنح المراغة ضد حمادة .ع صاحب محطة بنزين لتصرفه في كمية 14 طن بنزين 80 وتم العرض علي النيابة المختصة.

كما تم ضبط 1.5 طن لحوم وكبدة وبوفتيك وهمبرجر واسماك مملحة ولحوم مفرومة منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر قسم ثان سوهاج ضد رمضان المدير المسئول لإدارته احد المجمعات الإستهلاكية.

 

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