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صدمة جديدة.. دواء "تايلينول" المسكن للألم يسبب الفشل الكبدى والموت

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صدمة جديدة.. دواء "تايلينول" المسكن للألم يسبب الفشل الكبدى والموت صدمة جديدة.. دواء "تايلينول" المسكن للألم يسبب الفشل الكبدى والموت
كشف الموقع الأمريكى "Healthyfoodhouse"، عن صدمة تسببها أحد مسكنات الألم الشائعة التى ينتج عنها تلف الكبد والموت، ووفقا لإدارة الغذاء والدواء "FDA"، أن مادة إستيامينوفين تحتوى على مادة سامة تسبب فشل الكبد، وأظهرت دراسة بمجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن البالغين الأصحاء الذين تناولوا جرعات كبيرة من تايلينول التى تحتوى على هذه المادة لمدة أسبوعين ينتج عنه تلف الكبد المفاجئ.

وحسب التقرير أن كثيرا من الأشخاص، لا يعرفون حقيقة الجرعات الموصى بها، بالنسبة لتايلينول والتى يمكن أن تكون سامة للكبد بسبب زيادة كميات كبيرة الاسيتامينوفين فى الجسم والتى يمكن أن تسبب فشل الكبد الذى ينتج عنه زراعة الكبد أو الموت المبكر، كما أن الإسيتامينوفين مادة سامة نتج عنها إصابة 80.000 شخص سنويا بالتسمم، ومؤخرا 500 شخص انتهت حياتهم بالإصابة بفشل الكبد.

حسبما جاء فى التقرير فإن هذا الدواء هو السبب الرئيسى للإصابة بالفشل الكبدى المفاجئ فى الولايات المتحدة، كما ثبت تأثيره السام على عمليات الأيض لقتل خلايا الكبد.

وأثبتت دراسة حديثة، بقيادة الدكتور كينيث سيمبسون، من جامعة أدنبره فى اسكتلندا، أن خطر الموت يتزايد من تعاطى جرعات زائدة للتايلينول، وخاصة بين الملايين من الأمريكيين الذين يأخذون تايلينول والأدوية التى تحتوى على عقار إسيتامينوفين بشكل منتظم، كما أن أكثر من 85 دعوى قضائية تم رفعها للإصابات الشخصية ضد الشركة فى المحكمة الفيدرالية، مما تبين أن هذا الدواء يعد بعيدا عن مسكنات الألم الآمنة، على الرغم من الاعتقادات السابقة أنه آمن.

ومن جانبه، حذر ماثيو بيرونى من تناول الأدوية التى تحتوى على أكثر من وصفة دوائية كالأسيتامينوفين، المسكن للألم والذى يعد سببا فى فشل الكبد المفاجئ.

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مصر 365