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"ملتقى نحن معكم" يضيء على مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة

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"ملتقى نحن معكم" يضيء على مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة "ملتقى نحن معكم" يضيء على مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة

انعقد صباح اليوم المؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة الرابعة من ملتقى "نحن معكم" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في فندق البستان روتانا.

وينطلق الملتقى الذي ينعقد تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم في 8 يناير ويستمر إلى 15 يناير 2016 حيث يشمل فعاليات ترفيهية وعروضاً للأطفال وأركاناً للمأكولات الشعبية والحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة. 

وتحدث في المؤتمر الصحفي محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية والدكتور حنيف حسن القاسم ، نائب الأمين العام للهيئة والدكتور ء ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء الهيئة.

وقال محمد عبيد بن غنام  إن الملتقى يهدف إلى تعزيز وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وصقل مواهبهم وإمكانياتهم لدمجهم في المجتمع وتأكيد مساهمتهم الفاعلة فيه.
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