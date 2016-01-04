محافظ أسيوط يحيل 31 من أطباء وتمريض مستشفى أبو تيج للتحقيق

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إحالة 31 من العاملين بمستشفى أبوتيج المركزي بينهم 8 أطباء و20 من أطقم التمريض و3 إداريين إلى التحقيق لعدم مراعاتهم للقواعد المنظمة لسير العمل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمستشفى يرافقه عبد الفتاح جمال عضو مجلس النواب والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط وصلاح عامر رئيس مركز ومدينة أبو تيج.

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى وتابع سير العمل بأقسام الإستقبال والعناية المركزة ووحدة الأطفال المبتسرين وبنك الدم، واطمئن على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى ومدى توافر أدوية الطوارئ والأمصال، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي واطمئن على المرضى وتحاور معهم حول الخدمة العلاجية المقدمة بالمستشفى.

وانتقد المحافظ سوء نظافة المستشفى وتشوين بعض الاجهزة بأروقة المستشفى بدعوى وجود أعمال تطوير بها، وشدد على الدكتور عبد الحليم خليل مدير المستشفى على الاهتمام بالنظافة العامة حفاظاً على صحة المرضى وفصل الجزء الذي يتم فيه أعمال التطوير عن المستشفى.

وأوضح المحافظ بأن مستشفى أبوتيج مدرجة ضمن خطة التطوير بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه شاملة الانشاءات والأجهزة الطبية لافتاً إلى حرص الدولة علي تطوير المستشفيات الحكومية وتحديثها لتقدم خدمة طبية متميزة للمرضي خاصة من محدودي الدخل فضلاً عن رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات من خلال التدريب المستمر والإطلاع على أحدث ما توصل له العلم.

وأوضح الدكتور أحمد أنور أن أعمال التطوير تتم بالتناوب لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية بكافة الأقسام من خلال نقل الأقسام بالمباني المراد هدمها بحيث تستمر الخدمة وخاصة بالأقسام الحرجة مثل قسم الكلى الصناعي والعمليات والمبتسرين والعناية المركزة.

وكان وكيل وزارة الصحة قام خلال الجولة بمراجعة سجلات الحضور والإنصراف الخاصة بالمستشفى وتبين عدم تواجد كل من "8 أطباء، 20 أطقم التمريض ، و3 إداريين" بدون سند قانوني رغم توقيعهم في دفاتر الحضور وبالعرض على المحافظ أمر بإحالتهم للتحقيق.