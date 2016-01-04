أصحاب المخابز يواصلون التجمهر بسبب تعطل ماكينات الكروت الذكية بالمنيا

يواصل أصحاب المخابز بالمنيا احتجاجاتهم اليوم لليوم الثانى على التوالى، بسبب تعطل ماكينات الكروت الذكية، وهددوا بالتصعيد، فى حال استمرار الشركة المسئولة عن الكروت الذكية فى المماطلة، وعدم إصلاح ماكيناتهم المعطلة، مما يؤدى إلى توقف الإنتاج، وحدوث مصادمات بينهم وبين المواطنين، وواصلوا التجمهر أمام شركة سمارت لحين حل مشكلتهم لليوم الثانى على التوالى.

وأوضح أصحاب المخابز أن مديرية التموين ألغت تعاقدها مع شركة سمارت قبل نحو شهر، لوجود إهمال وتقصير، وتم التعاقد مع شركة إيفيت للكروت الذكيه، لكن الشركة الثانيه أسندت عملية إصلاح الأعطال للشركة الأولى التى تم إلغاء التعاقد معها.

من جانبه أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تسليم 25 ماكينة كروت ذكية لأصحاب المخابز، لإنهاء تظاهرهم أمام الشركة المنظمة للعمل بمنظومة الخبز، مؤكدا أن عدد الماكينات المعطلة 38 ماكينة، وتم تسليم 25 منها، ومتبقى 13جارى إصلاحها.