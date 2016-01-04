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محلب يواصل تفقد الأرصفة البحرية بشرق ببورسعيد

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محلب يواصل تفقد الأرصفة البحرية بشرق ببورسعيد محلب يواصل تفقد الأرصفة البحرية بشرق ببورسعيد
يواصل المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، واللواء كامل الوزيرى تفقد الأرصفة البحرية البالغ عددها 10 أرصفة بطول 500 متر مربع لكل منهم، وينفذها 10 شركات وطنية.

ورافق محلب فى الجولة الدكتور أحمد درويش، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ بورسعيد.

كما تفقد محلب ميناء شرق والذى بلغت نسبة التنفيذ 40%، بالإضافة إلى المبنى الإدارى للخدمات الهندسية وبرج الإرشاد، ويتوجه الآن الوفد لتفقد أنفاق بورسعيد بعد وصول ماكينة الحفر الألمانية التى ستبدأ أعمالها أول أبريل المقبل.

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