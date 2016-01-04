جيرو لألان شيرر: يكفينا ويلبيك والنني للفوز بالدوري

أكد أوليفيه جيرو المهاجم الفرنسي لفريق أرسنال، أن التعاقد مع محمد النني سيكون كافيا للجانرز، للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 20 برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ألان شيرر النجم الإنجليزي السابق كان ضيفا على برنامج "ماتش أوف ذا داي"، وبسؤاله عما يحتاجه الفريق للتتويج بلقب الدوري، قال شيرر:"أعتقد أن أرسنال يحتاج إلى ثلاث صفقات خلال شهر يناير إن أراد الفوز بالدوري".

أوليفيه جيرو اختلف مع شيرر، فقال له: "أختلف معك في تلك وجهة النظر كوني أملك رأي أخر، فنحن نملك قائمة قوية من اللاعبين في كل المراكز".

وأضاف "داني ويلبيك سيعود لنا من الإصابة، ونملك أيضا ثيو والكوت الذي يجيد اللعب كقلب مهاجم، بالإضافة لجويل كامبل الذي أقنع في هذا المركز مع منتخب بلاده، وهذا يعني أن مركزي كقلب هجوم في أمان حال إصابتي أو تذبذب مستواي".

جيرو أتبع "لست قلقا من الأمر تماما، فسمعت أيضا أننا بصدد التعاقد مع فتى مصري، لم نتم الصفقة بعد لكنها أصبحت قريبة، وذلك سيكون كافيا من وجهة نظري للفوزبالدوري هذا الموسم".

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يذكر أن التقارير الصحفية في إنجلترا تؤكد انضمام محمد النني إلى أرسنال، وأن استخراج تصريح العمل هو الخطوة الأخيرة المتبقية للإعلان عن الصفقة.

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