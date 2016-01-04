بالصور.. محافظ أسيوط :حل مشكلة الصرف الصحى لـ"صدفا"و"الغنايم" قريبا

>نجحت جهود المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة صدفا والغنايم محمد علي رشوان وممتاز الدسوقي في إنهاء مشكلة مشروع الصرف الصحي الخاص بالمركزين وحل معوقات استكمال المشروع.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمحطة يرافقه أعضاء مجلس النواب والمهندس محمد صلاح رئيس شركة المياه والصرف الصحي والمهندس رجب عبد الونيس مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عاطف المهدي مدير الادارة الفنية بالهيئة ومحمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم.

وقال المحافظ أن المعوق الرئيسي لاستكمال المشروع هو اعتراض أهالي قريتي المشايعة وكوم اسفحت على صرف السيب النهائي لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي لصدفا والغنايم في مصرف كوم اسفحت مما أدى إلى تعطل المشروع منذ 2011م حتى الآن.

ألتقى المحافظ مع الأهالي المعترضين على المشروع وتحاور معهم وطمأنهم بأن المحافظة تقف في صف المواطن ولن يتم الموافقة على أي مشروع يضر بالأهالي وشرح لهم أن المياه التي سيتم صرفها على المصرف هي مياه منقاة من محطة معالجة ثلاثية وعرض عليهم فيديوهات لعينات مياه تم معالجتها ثلاثياً في محطة مثيلة لها بمدينة أسيوط ونتائج التحاليل لهذه المياه كما عرض عليهم خرائط مسار خط السيب مؤكداً أنه لن يتم صرف المياه في الخط إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وفق تقارير من الصحة والري والبيئة.

واقتنع الأهالي وتم قراءة الفاتحة لتبركة الاتفاق والبدء في المشروع لخدمة المركز ككل وتم الاتفاق مع الشركة على تعيين 60 % من أبناء القرية في المحطة بعد تدريبهم وتغطية المصرف الذي سيصب فيه المشروع على مراحل من أقرب منحة تمويل كما طلبوا إدارج قرية المشايعة في مشروع الصرف الصحي ووعد مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدراجها في خطة الهيئة القادمة شريطة تبرع أحد الأهالي بقطعة أرض مساحتها 900 متر لبناء محطة رفع صرف صحي عليها.

فيما أفاد المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع انه سيتم البدء فوراً في مد عداية خط السيب النهائي بطول 3 كيلو و200 متر على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر في مارس القادم.

يذكر أن مشروع صرف صحي صدفا والغنايم تم الانتهاء من 90 % منه ويتكون من 3 محطات رفع بإجمالي 7 طلبمات وإجمالي أطوال شبكات 50 كيلو بطاقة 33 ألف متر مكعب / يوم وبلغت تكلفتها 245 مليون جنيه بالإضافة إلى 3.5 مليون يورور قرض أسباني ويخدم مدينيتي صدفا والغنايم بضواحيها ويبلغ عدد المستفيدين منها 130 ألف نمسة سيتم إضافة 6 قرى عليها من المركزين في مراحل مستقبلية.



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