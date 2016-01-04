شرطة المصنفات تضبط مكتبة تبيع "براشيم" لطلاب حقوق طنطا للغش بالامتحانات

ضبطت شرطة المصنفات الفنية بمديرية أمن الغربية، مكتبة تبيع وريقات للغش "البراشيم" أمام مجمع كليات سبرباى لطلاب كلية الحقوق جامعة طنطا، لاستخدامها فى الغش، فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقال الدكتور مدثر أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تلقى شكوى ببيع مكتبة "البراشيم" لطلاب كلية الحقوق أمام مجمع كليات سبرباى، وعلى الفور اتصل بشرطة المصنفات الفنية، وألقت القبض على صاحب المكتبة ومعاونيه، وبحوزتهم كمية كبيرة من "البراشيم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد نائب رئيس الجامعة على انتظام الامتحانات بجميع الكليات ومراقبة الامتحانات بالكاميرات، لضبط أى حالات غش، ومن يتم ضبطه تتخذ الجامعة إجراءات قانونية حياله.