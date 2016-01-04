أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شرطة المصنفات تضبط مكتبة تبيع "براشيم" لطلاب حقوق طنطا للغش بالامتحانات

Google+ Print
شرطة المصنفات تضبط مكتبة تبيع "براشيم" لطلاب حقوق طنطا للغش بالامتحانات شرطة المصنفات تضبط مكتبة تبيع "براشيم" لطلاب حقوق طنطا للغش بالامتحانات
ضبطت شرطة المصنفات الفنية بمديرية أمن الغربية، مكتبة تبيع وريقات للغش "البراشيم" أمام مجمع كليات سبرباى لطلاب كلية الحقوق جامعة طنطا، لاستخدامها فى الغش، فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وقال الدكتور مدثر أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تلقى شكوى ببيع مكتبة "البراشيم" لطلاب كلية الحقوق أمام مجمع كليات سبرباى، وعلى الفور اتصل بشرطة المصنفات الفنية، وألقت القبض على صاحب المكتبة ومعاونيه، وبحوزتهم كمية كبيرة من "البراشيم"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد نائب رئيس الجامعة على انتظام الامتحانات بجميع الكليات ومراقبة الامتحانات بالكاميرات، لضبط أى حالات غش، ومن يتم ضبطه تتخذ الجامعة إجراءات قانونية حياله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365