اختتام دورى الأيتام بشرم الشيخ والمغرب تستضيف كأس العالم 2017

اختتمت بالأمس فعاليات دورى الأيتام الذى أقيم على مدار ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ، برعاية مجموعة حديد المصريين ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وشارك فى الدورى 100 طفل يتيم مصرى تحت سن 12 سنة تابعين لدور أيتام وجمعيات رعاية من عدة محافظات، هى القاهرة والجيزة وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء والإسكندرية والدقهلية ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشاركة 50 "طفل لاجئ سورى".

وشارك فى الدورى نجوم الكرة الإفريقية اللاعب الليبيرى جورج وايا الحاصل على لقب أحسن لاعب فى العالم عام 1995، واللاعب الغينى باسكال ومن مصر الكابتن أحمد شوبير وأحمد حسن والعامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق وجمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد ناجى وأسامة نبيه والإعلامى تامر أمين، وسفير المغرب بالقاهرة.

وأعلن سفير المغرب استضافة دولته لبطولة كأس العالم للأيتام 2017، وسيتم اختيار 15 لاعبا من الأيتام المصريين المشاركين فى دورى شرم الشيخ، واختيار نفس العدد من اللاجئين السوريين.

>شهد حفل الختام حضور كافة نجوم الرياضة المصرية والإفريقية وفرقة بساطة الغنائية.



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