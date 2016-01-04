بالصور.. قافلة طبية لنزلاء سجن أسيوط العمومى

نظمت مديرية أمن أسيوط، قوافل طبية إلى سجن أسيوط العمومى، وذلك برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل شئون المستشفيات لوسط وجنوب الصعيد، وتم تنفيذها بسجن أسيوط العمومى "رجال، نساء" فى جميع التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجن وصرف العلاج اللازم لهم.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن، إن القوافل الطبية تأتى فى إطار ما تقوم به وزارة الداخلية فى مجال حقوق الإنسان والمحافظة على كرامة المواطن وتسهيل الحصول على حقوقه، فقد وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إلى إرسال قوافل طبية لسجن أسيوط العمومى "رجال، نساء" فى جميع التخصصات.



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