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بدء محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر".. وتغيب المحامين الأصليين

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بدء محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر".. وتغيب المحامين الأصليين بدء محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر".. وتغيب المحامين الأصليين
بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بالنداء على أسمائهم، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع عنهم، وتغيب المحامى عبد المنعم عبد المقصود والمحامى علاء علم الدين عن حضور الجلسة، وكذلك المحامى على كمال، وتبين حضور مقيم الشعائر لمسجد رابعة العدوية.

وقال ممثل النيابة إنه تم تنفيذ طلب المحكمة بإخطار محافظ القاهرة بالحضور لجلسة باكر، والمسئول عن نشاط جماعة الإخوان بجلسة بعد غد، وحضور مأمور قسم شرطة مدينة نصر، ومقيم شعائر مسجد رابعة العدوية، وصورة من محضر المؤرخ بتاريخ 10 يوليو 2013، بشأن البلاغ المقدم من سائق سيارة إسعاف.

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مصر 365