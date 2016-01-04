ضبط 1.5 طن بانجو فى مطاردة نارية للشرطة مع تاجر مخدرات بأسوان

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من ضبط 1.5 طن من مخدر البانجو، عقب تبادل لإطلاق النار مع تاجر مخدرات، فى مطاردة أمنية استمرت ساعتين بالسيارات بدائرة مركز نصر النوبة، وأسفرت عن إصابة المتهم ووفاة مزارع بالخطأ.

تفاصيل الواقعة بدأت بوصول معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، تفيد بقيام تاجر مخدرات "منصور.ح.م.ع" وشهرته "منصور الحسنى" 32 سنة، مسجل خطر، ومقيم بالصحارة مركز نصر النوبة، باستلام شحنة كبيرة من مخدر البانجو فى منطقة زراعية بقرية وادى خريت مركز نصر النوبة بأسوان.

وبالتنسيق مع اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، كلف العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، من تجهيز قوة أمنية مشتركة وإعداد كمين لضبط المتهم.

وأثناء رصد المتهم فى المنطقة المحددة، تمكنت القوة الأمنية المشتركة بين إدارة البحث الجنائى بأسوان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، من محاصرة المتهم، إلا أنه فور مشاهدته لقوات الأمن بادر بإطلاق الأعيرة النارية على الشرطة، وحاول الفرار باستخدام سيارة ربع نقل، إلا أن قوات الشرطة بادرته إطلاق النيران، مما أدى إلى إصابته فى الكتف الأيسر، وتمكن من الفرار وسط زراعات القصب بمنطقة وادى خريت، وأسفرت المواجهة أيضاً عن مصرع مزارع يدعى "محسب.ا" 47 سنة، تصادف مروره بالمنطقة أثناء تبادل إطلاق النيران بين الشرطة وتاجر المخدرات.

ونجحت القوة الأمنية المشتركة من ضبط السيارة، وبتفتيشها عثر على متنها على 10 أجولة موضوعة فى الصندوق الخلفى للسيارة، بداخلها 1600 كيلو من مخدر البانجو، ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه، وسلاح نارى عبارة عن بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1 إدارى مركز نصر النوبة لسنة 2016، وبإخطار المستشار أحمد عبد السلام، وكيل النائب العام بأسوان، كلف إدارة البحث بسرعة ضبط المتهم الهارب، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى.

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