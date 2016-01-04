أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بريطانيا تفحص محتوى «شريط داعش»

Google+ Print
بريطانيا تفحص محتوى «شريط داعش» بريطانيا تفحص محتوى «شريط داعش»

ارشيفية

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، صباح اليوم الإثنين، أنها تفحص شريط يزعم أنه من جانب تنظيم داعش الإرهابي يظهر رجلا وصبيا صغيرا بلكنة بريطانية وقتل لخمسة رجال، يقول التنظيم إنهم يتجسسون لصالح المملكة المتحدة.

وتوعد ملثم بلكنة بريطانية في التسجيل المصور الذي تصل مدته إلي 10 دقائق بغزو بريطانيا، التي وسعت منذ شهر نشاطها في صفوف الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن، مؤكدا في التسجيل المصور إعدام خمسة ”جواسيس” من مدينة الرقة، المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا، متوعدًا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي وصفه بأنه “عبد للبيت الأبيض”.

وردت الخارجية البريطانية صباح اليوم عبر متحدث باسمها، قائلة “نحن على علم بشريط الفيديو ونفحص محتواه”.

يذكر أن بريطانيا شنت في الثالث من ديسمبر الماضي أولى غاراتها الجوية على التنظيم الإرهابي ومعاقله في سوريا، بعد ساعات من موافقة البرلمان على توسيع الضربات الجوية من العراق إلي سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة