بريطانيا تفحص محتوى «شريط داعش»

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، صباح اليوم الإثنين، أنها تفحص شريط فيديو يزعم أنه من جانب تنظيم داعش الإرهابي يظهر رجلا وصبيا صغيرا بلكنة بريطانية وقتل لخمسة رجال، يقول التنظيم إنهم يتجسسون لصالح المملكة المتحدة.

وتوعد ملثم بلكنة بريطانية في التسجيل المصور الذي تصل مدته إلي 10 دقائق بغزو بريطانيا، التي وسعت منذ شهر نشاطها في صفوف الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن، مؤكدا في التسجيل المصور إعدام خمسة ”جواسيس” من مدينة الرقة، المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا، متوعدًا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي وصفه بأنه “عبد للبيت الأبيض”.

وردت الخارجية البريطانية صباح اليوم عبر متحدث باسمها، قائلة “نحن على علم بشريط الفيديو ونفحص محتواه”.

يذكر أن بريطانيا شنت في الثالث من ديسمبر الماضي أولى غاراتها الجوية على التنظيم الإرهابي ومعاقله في سوريا، بعد ساعات من موافقة البرلمان على توسيع الضربات الجوية من العراق إلي سوريا.