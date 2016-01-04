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الإسكان توافق على تعديل نشاط أرضى الامتداد الشرقى بالشيخ زايد من زراعى إلى "عمرانى"

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الإسكان توافق على تعديل نشاط أرضى الامتداد الشرقى بالشيخ زايد من زراعى إلى "عمرانى" الإسكان توافق على تعديل نشاط أرضى الامتداد الشرقى بالشيخ زايد من زراعى إلى "عمرانى"

>أعلن المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، موافقة الهيئة على تعديل نشاط الأرضى الواقعة بالامتداد الشرقى بمدينة الشيخ زايد، والمضافة بالقرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003، من نشاط استصلاح أراضى صحراوية إلى نشاط (سكنى عمرانى، تجارى، إدارى، ترفيهى)، مضيفاً أنه تقرر أيضاً تقسيط علاوة تعديل النشاط.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى بيان له " أنه يجب على الشركات والجمعيات والأفراد الذين سبق وتقدموا بمستندات ملكيتهم لهذه الأراضى، التقدم بالمخطط التفصيلى للمشروعات التى يرغبون فى تنفيذها، وتحديد طبيعة النشاط.

وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه بالنسبة لسداد مستحقات الهيئة لتعديل النشاط، فيتم سداد 15% مقدم خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار بالسداد، مضيفاً يتم منح فترة سماح 3 سنوات، ويبدأ السداد بعد فترة السماح فى سبع سنوات مقسمة على أقساط نصف سنوية، محملة بفوائد البنك المركزى.

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مصر 365