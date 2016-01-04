السيطرة على حريق ببرج الاتصالات الرئيسى بمدينة إحدابيا الليبية

>تمكنت قوات الدفاع المدنى الليبية بمدينة إجدابيا من السيطرة على حريق شب ببرج الاتصالات الرئيسى بالمدينة ،جراء سقوط قذيفة هاون على برج الاتصالات.

وقال مصدر أمنى اليوم، إن قذيفة هاون سقطت على برج الاتصالات الرئيس بمدينة إجدابيا، ما أدى إلى اشتعال حريق بالبرج وتوقف خدمت الانترنت وتردى خدمة الاتصالات.

وأضاف المصدر، أن قوات الدفاع المدنى تمكنت من السيطرة على الحريق ،لافتا الى أن الخسائر مادية ولا توجد أى خسائر بشرية.

وكانت قد اندلعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضى اشتباكات مسلحة فى مدينة إجدابيا أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة 85 آخرين بحسب إحصائية الهلال الأحمر الليبى فرع إجدابيا.

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