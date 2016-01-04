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تربية طنطا تبدأ فى تطوير نظم تقويم الطلاب بنظام الامتحانات الإلكترونية

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تربية طنطا تبدأ فى تطوير نظم تقويم الطلاب بنظام الامتحانات الإلكترونية تربية طنطا تبدأ فى تطوير نظم تقويم الطلاب بنظام الامتحانات الإلكترونية
أعلن الدكتور عاطف بدوى القائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة طنطا، عن بدء الكلية فى تنفيذ مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بنظام الامتحانات الإلكترونية، والتحول من الثقافة التقليدية والعشوائية فى إعداد الاختبارات الورقية إلى ثقافة إنشاء بنوك أسئلة فى ضوء تطبيق نظام تقييم إلكترونى يحقق المعايير الأكاديمية لكل تخصص.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الشافعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه تم إجراء اختبار موضوعى معد للتصحيح الآلى لمادة الصحة النفسية والإرشاد النفسى لطلاب الفرقة الرابعة، بعد التدريب المسبق على هذه النوعية من الامتحانات فى صورة اختبار تجريبى.

فيما أشار الدكتور يوسف الإمام أستاذ المناهج وطرق التدريس والمدير التنفيذى للمشروع، إلى أن هذه الاختبارات توفر الوقت والجهد للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التغلب على مشاكل الامتحانات التقليدية ولجانها.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح سعد أستاذ المناهج ونائب المدير التنفيذى للمشروع، إن تطبيق الاختبار الإلكترونى يساعد فى مواجهة الكثافة العددية للطلاب، بالإضافة إلى السرعة والدقة فى عملية التصحيح مما يسهل على إعلان النتائج فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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