بالصور.. سيارات محاربة الغلاء تجوب أحياء طور سيناء لضبط الأسعار

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار تواجد سيارات محاربة الغلاء بطور سيناء، وفى كل أحياء المدينة، وذلك لمقاومة جشع التجار.

وطالب فودة بتعميم الفكرة على مدن المحافظة والوديان لضبط الأسعار، على أن تقوم مديرية التموين بجنوب سيناء بالمتابعة المستمرة، والتأكد من وجود السيارات بأحياء المدينة تخفيفًا من أعباء المواطنين.

وقد أبدى مواطنو مدينة طور سيناء إعجابهم بهذه الفكرة، خصوصًا أنها تصل إلى كل الأحياء، وتصل أيضًا إلى أماكن عملهم، مما يسهل عليهم عملية الشراء وعدم إضاعة وقت العمل.



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