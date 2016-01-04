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بالصور.. محافظ الأقصر يعلن بدء مشروع حماية تراث قرية حسن فتحى التاريخى

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بالصور.. محافظ الأقصر يعلن بدء مشروع حماية تراث قرية حسن فتحى التاريخى بالصور.. محافظ الأقصر يعلن بدء مشروع حماية تراث قرية حسن فتحى التاريخى
أعلن الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ مشروع ومخطط حماية وترميم التراث المعمارى لقرية حسن فتحى التاريخية فى غرب المدينة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ومعماريين وناشطين مصريين فى مجال حماية التراث.

وأكد محافظ الأقصر أن مخطط تنفيذ المشروع الذى تم إطلاق المرحلة الأولى منه سوف ينتهى بنهاية العام الجارى 2016، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء العمارة التاريخية وأساتذة الفنون الجميلة بمصر، وتتضمن المرحلة الأولى منه وضع رؤية معمارية وثقافية وعمرانية لإعادة استخدام المبانى الواقعة فى نطاق القرية، وترميم منزل المهندس العالمى الراحل حسن فتحى ومنطقة السوق، وتنظيم ورش عمل للمشاركين بالمشروع حول لوائح حماية الميرات المعمارى والأثرى، والتدريب حول طرق الترميم وسبل الحفاظ على المنشآت التراثية.

وأضاف محمد بدر فى تصريحات خاصة، أن المرحلة الثانية تتضمن مشروعًا للصرف الصحى، ويهدف لخفض منسوب المياه الجوفية أسفل القرية، وأعمال تنسيق حضارى خارجى، وترميم وتطوير المسجد والمنطقة المحيطة به وترميم المسرح، فيما تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع ترميم منطقة الخان، وإقامة مبنى جديد للمشرفين على القرية وحماية تراثها المعمارى المتميز، فيما يشهد شهر يناير من العام المقبل 2017 إقامة أول أنشطة فنية وثقافية على مسرح حسن فتحى التاريخى، وفى مقدمتها إقامة مؤتمر دولى حول عمارة حسن فتحى، وتنظيم مهرجان للسينما والموسيقى التقليدية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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