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وقفة لأنصار إسلام بحيرى أمام قاعة المحكمة لوقف تنفيذ حبسه

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وقفة لأنصار إسلام بحيرى أمام قاعة المحكمة لوقف تنفيذ حبسه وقفة لأنصار إسلام بحيرى أمام قاعة المحكمة لوقف تنفيذ حبسه
رفع عدد من أنصار إسلام بحيرى لافتات تنديد بقرار المحكمة بحبسه عاما باتهامه بازدراء الأديان أمام قاعة محاكمته بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم. وجاء ذلك فى حضور وسائل الإعلام المحلية والقنوات الفضائية.

فيما وصل المتهم إسلام بحيرى فى حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة، وكان المحامى جميل سعيد قد تقدم بالاستشكال إلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدى، طالبا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقص وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.

كما تضمن الطعن بالنقض المقدم من دفاع إسلام بحيرى، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانا يصل إلى حد الانعدام نظرا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة "بحيرى" من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذى تأيد استئنافا وصار حائزا لقوة الشيء المقضى، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملا بقاعدة قوة الشىء المقضى لوحدة السبب والموضوع والخصوم.

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مصر 365