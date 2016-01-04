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وصول سيد القمنى للتضامن مع إسلام بحيرى فى استشكاله بقضية ازدراء الإسلام

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وصول سيد القمنى للتضامن مع إسلام بحيرى فى استشكاله بقضية ازدراء الإسلام وصول سيد القمنى للتضامن مع إسلام بحيرى فى استشكاله بقضية ازدراء الإسلام
وصل منذ قليل لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم الدكتور سيد القمنى، للتضامن مع إسلام البحيرى فى استشكاله على حبسه عام باتهامه بازدراء الأديان، جاء ذلك فى حضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والقنوات الفضائية.

فيما وصل الباحث إسلام البحيرى فى حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة لحضور الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامى، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيرى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى.

وظهر البحيرى بالبدلة الزرقاء عقب تنفيذ حكم حبسه وإيداعه بسجن طرة وارتدائه ملابس السجن الزرقاء طبقا للوائح السجون.

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مصر 365