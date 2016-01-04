شقيق الشيخ النمر يدين "الاعتداء" على السفارة السعودية فى طهران

>دان محمد النمر، شقيق رجل الدين السعودى نمر باقر النمر، الاثنين "الاعتداء" الذى تعرضت له السفارة السعودية فى طهران وقنصليتها فى مشهد السبت على ايدى محتجين على اعدام الشيخ النمر فى السعودية.

وقال النمر فى تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، "نقدر العواطف تجاه الشهيد #الشيخ_النمر الحاضر فى وجدان الجميع ولكن نرفض وندين الاعتداء على سفارات وقنصليات المملكة فى ايران وغيرها".

واضاف "نحب وطننا، واتت التغريدة غداة نشر النمر بيانا باسم العائلة حمل عنوان "نداء لتسليم جثمان الشهيد النمر"، جاء فيه "ابلغنا من الجهات الامنية ان المرحوم الشهيد آية الله الشيخ نمر باقر النمر قد دفن فى مقبرة مجهولة لنا وبغير اذن من عائلته، وانه لن يسلم جثمانه الى ذويه".

واضاف "الاحكام الشرعية والقوانين الوضعية تقضى ان يدفن الميت حسب وصيته اذا كانت لديه وصية او حسب رغبة ذويه كحق اصلى من حقوقه وحقوقهم".

وأملت العائلة فى "ان يستجيب المسئولون لطلبنا المشروع هذا وعلى وجه السرعة بتسليمنا جثمان الشيخ الشهيد رحمه الله ليدفن فى بلدة العوامية مسقط رأسه، وكان محمد النمر اعلن عبر "تويتر" مساء السبت ان السلطات ابلغت العائلة بان جثمان شقيقه دفن ولن يسلم لعائلته.