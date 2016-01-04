راشد بن فهد: مثال حي للقيادة الناجحة

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ‏‫أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحمل بين طياتها رسالة تكريم مستحقة لقائد فذ.

وأضاف «مهما رفعنا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم آيات شكر، فإنها لن تفي سموه حقه، في ظل حرصه الدائم وسعيه الدؤوب على إعلاء اسم الإمارات، وما يجسده من مثال حي للقيادة الناجحة التي تسعى إلى تحقيق الازدهار والخير والرخاء لشعب دولة الإمارات».

‬وقال بن فهد إننا نرفع في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة الذكرى العاشرة لتسلم سموه مقاليد الحكم لإمارة دبي، ونؤكد مجدداً أن سموه من القيادات المتميزة التي استطاعت رؤيتها السديدة والطموحة خدمة اقتصاد الدولة وتطوير مؤسساتها، حتى أصبحت الإمارات رائدة على مستوى العالم بمشاريعها التنموية وخططها الحضارية.