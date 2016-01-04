نيابة النقض توصي بقبول طعن بديع وآخرين بـ«أحداث مكتب الإرشاد»

انتهت محكمة النقض، اليوم الاثنين، من سماع هيئة الدفاع عن المتهمين في ثاني جلسات الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و13 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة، على الحكم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا وبمعاقبة 4 آخرين بالإعدام شنقا، في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، والتي وقعت عقب تظاهرات 30 يونيو 2013.

وأوصت نيابة النقض في رآيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وحضر اليوم من هيئة الدفاع عن بديع والشاطر وآخرين كل من المحامي (محمد طوسون وأسامة الحلو وعبدالمنعم عبد المقصود ومنتصر الزيات).

ودفعت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض بتوافر حاله الدفاع الشرعي عن النفس، وقالت: إن الحكم جاء نافيًا لوجود حالة الدفاع، في حين أنه ثابت في أوراق الدعوى.

وأضافت هيئة الدفاع بـ “أحداث مكتب الإرشاد”، أن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على المقر، كما ثابت في أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز وفجروها أمام المقر، كما ثابت أيضًا احتراق المحتويات من الداخل.

وأكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين، أنه ثبت بالأوراق أن هنالك تبادل لاطلاق النار من داخل وخارج المقر، وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكم، مما يوافق حالة الدفاع الشرعي وجاء الحكم قاصرا نافيًا لها.

وأضافت هيئة الدفع، أن الحكم جاء بعبارات عامة، واعتمد على تحريات بدون تحقيق واستند إلى تحريات الأمن الوطني والجنائي فقط بدون أدلة تدعم ذلك.

وأكدت هيئة الدفاع، أن المحكمة المطعون علي حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان مازال مفتوحًا أمام الدفاع، وطالبت هيئة الدفاع قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.