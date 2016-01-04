"النيابة" تندب المعمل الجنائى فى واقعة حريق مخزن قطن بحلوان

أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة مخزن قطن بمنطقة حلوان نشب به، لتحديد أسباب الحريق .

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى بمخزن أقطان بمنطقة عزبة الوالدة بنطاق دائرة قسم حلوان، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ5 سيارات الإطفاء وخزانين إستراتيجيين، تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات بعدما تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لتسهيل عمليات الإطفاء وتم منع خطر امتدادها، وأخمد الحريق.