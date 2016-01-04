ضبط 5 عناصر إخوانية لاتهامهم بالتحريض على التظاهر فى كرداسة وناهيا

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط 5 عناصر إخوانية، خلال حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة بمنطقة ناهيا وكرداسة.

وكانت معلومات وردت للواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، تفيد بضبط عناصر إخوانية صادر ضدهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة لاتهامهم بالقيام بأعمال العنف وتنظيم مسيرات إخوانية فى ذكرى ثورة 25 يناير، وقطع الطرق واستهداف المنشآت الشرطية والحكومية.

واعترف المتهمون بالقيام بأعمال عنف تستهدف ضباط الشرطة، والانضمام لجماعة الإخوان، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

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