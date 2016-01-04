مش إحنا بس.. استطلاع: نصف البريطانيين يعانون من زيادة الوزن

كثيرا ما نشعر بأننا كمصريين من أكثر الشعوب فى معدلات السمنة وهو ما يمثل مجالا لسخرية الكثيرين حتى من أنفسهم والمقارنة بين أوزان المصريين وأوزان الأجانب ولكن قد يرد ما كشفت عنه نتائج أحد الاستطلاعات التى أجريت فى بريطانيا على هذه المزاعم ويؤكد أنه حتى "الأجانب" يعانون من هذه المشكلة حيث كشف استطلاع للرأى عن أن نصف البريطانيين يعتقدون أنهم يعانون من السمنة، وخضعوا لحمية غذائية مرة واحدة على الأقل فى حياتهم لعلاج هذه المشكلة.

وتأتى الإحصائيات من الاستطلاع الذى جرى لصالح شبكة "آى تى فى"، قبل إطلاق حملة للحفاظ على الصحة بين المواطنين ومواجهة مشكلة زيادة الوزن.

وأوضح الاستطلاع، الذى أجرته مؤسسة "يوجوف"، أن 59% من البريطانيين يشعرون أنهم يعانون من زيادة فى الوزن، بينما قال 54% إنهم عالجوا هذه المشكلة من خلال الخضوع لحمية غذائية مرة واحدة على الأقل فى حياتهم.

وقال 49%، ممن أكدوا أنهم يعانون من زيادة فى الوزن، إن وزنهم الزائد يشعرهم بالحزن، وأنهم يرغبون فى التخلص من هذه المشكلة.