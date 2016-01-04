«بنيتز» : لا يمكن التكهن بمستقبلي التدريبي مع ريال مدريد

قال رفائيل بنيتز مدرب ريال مدريد إنه لا يمكن أن يمنع الناس من التكهن بشأن منصبه لكنه يشعر بأن فريقه يستحق الإشادة على الطريقة التي قاتل بها بعشرة لاعبين ليتعادل 2-2 مع بلنسية في دوري الاسباني لكرة القدم مساء أمس الأحد.

والتكهنات مستمرة في الأسابيع الأخيرة في صحافة مدريد حول وظيفة بنيتز وأطلقت الجماهير باستاد سانتياجو برنابيو صيحات استهجان ضد المدرب بسبب بعض العروض السيئة.

وحقق ريال بعض الانتصارات الكبيرة هذا الموسم مثل فوزه 10-2 على رايو فايكانو الشهر الماضي لكن الانتقادات الأكبر كانت بسبب الطريقة التي عانى بها ريال أمام منافسين أكثر قوة وخسر 4-صفر بملعبه أمام برشلونة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأخفق ريال في التغلب على بلنسية لكنه أظهر بعض القوة الهجومية والروح القتالية خاصة بعدما طرد ماتيو كوفاتشيتش في الدقيقة 68 وهي أمور اعترف بنيتز بأن فريقه كان يفتقر إليها في بعض الأحيان.