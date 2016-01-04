وزير الخارجية يتوجه للسعودية لاستكمال مشاورات المجلس المشترك المصرى السعودى

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين وزير الخارجية سامح شكرى، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية ، على متن الطائرة المصرية لاستكمال المشاورات التى أجراها أمس الأول ضمن الاجتماع الوزارى المشترك المصرى السعودى فى إطار الاجتماع التنفيذى للمجلس المشترك المصرى السعودى.

يذكر أن اجتماعات المجلس التنفيذى فى السعودية القادم يعد الثالث، وعقب انتهاء اللقاء الخامس يتم التوقيع من قبل الرئيس السيسى والملك سلمان على الاتفاق النهائى.

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