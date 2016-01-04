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ننشر حركة تنقلات مديرية الصحة بالإسكندرية

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ننشر حركة تنقلات مديرية الصحة بالإسكندرية ننشر حركة تنقلات مديرية الصحة بالإسكندرية
أجرى الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تغييرات فى عدد من القيادات الصحية بالمحافظة مع بداية العام الجارى 2016.

حيث تم تعيين الدكتور أحمد إبراهيم مديرًا لمركز طب أسرة العمراوى، وكان يشغل قبلها وظيفة وكيل مستشفى أبى قير العام، كما تم اختيار السيد عبد الرازق إسماعيل مديرًا لإدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وكان قبلها مديرًا للخدمة الاجتماعية بمنطقة غرب الإسكندرية الطبية.

كما تم تكليف الدكتور هشام عقيل مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالمديرية، والدكتورة منى محب كامل مديرًا لوحدة الوبائيات والترصد بالمديرية، والدكتورة مرفت صبحى مسئولة للكلى بالمديرية.

جدير بالذكر أن وكيل الوزارة كان قد أصدر منذ أيام قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم حسن الخولى مديرًا لمستشفى صدر كوم الشقافة، والدكتور وهيب فايز صليب مسئولا للدرن والأمراض الصدرية بالمديرية.
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