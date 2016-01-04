مطار شرم الشيخ يستقبل 2549 سائحا و35 رحلة دولية

قال عصام خضر، مدير إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام محافظة جنوب سيناء إن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 19 رحلة دولية طيران على متنها 1989 سائحا من مختلف الجنسيات، و19 رحلة طيران داخلى على متنها 560سائحا مصريا بإجمالى 2549سائحا، وفى نفس السياق غادر مطار شرم الشيخ 4858 سائحا من مختلف جنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 562سائحا قادما من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم وإجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة التأمين للعابرين من وإلى منفذ طابا البرى .

كما غادر المنفذ 993سائحا واستقبلت جزيرة فرعون 15سائحا من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين، كما استقبل ميناء نويبع اليوم العبارة ستار كارتر وعلى متنها 33 راكبا والعبارة برنسيسة وعلى متنها 417 راكبا منهم 90 معتمرا و 2 باص عمرة و33 شاحنة، كما تغادر العبارة أيلة وعلى متنها 224 راكبا و10 برادات و 1 تريلا و 2 سيارة و 4 باص جيت و 1 مينى باص تصدير والسفينة بريدج وعلى متنها 33 برادا و17 تريلا و 234 طرد سمك.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 600 راكب منهم 90 معتمرا و2 باص عمرة و11 شاحنة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 104 شاحنات خلال رحلتين، كما تغادر العبارة أيلة وعلى متنها 548 راكبا منهم 270 معتمرا و6 باص عمرة و7 شاحنة و 2 سيارة و 2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة.