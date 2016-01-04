رئيس جامعة المنوفية يلتقى بمديرى العموم وأمناء الكليات

اجتمع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية بمديرى العموم وأمناء الكليات بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب محمد صلاح أمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة ودراسة بعض القضايا والمشكلات الخاصة بالعمل الإدارى والعمل على إيجاد حلول لها.

وأوضح الخولى أن اللقاء يأتى والجامعة تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول وأن الجهاز الإدارى هو المسئول عن هذه العملية من خلال المراقبة والمتابعة لأعمال الامتحانات.

وأكد على ضرورة العمل المستمر على رفع كفاءة الإدارات المختلفة بالجامعة من خلال الدورات التدريبية التخصصية حسب احتياجات هذه الإدارات كما أكد على مديرى العموم بترشيح الموظفين الذين يحتاجون لهذه الدورات ومتابعتهم حتى الانتهاء من فترة التدريب وطالبهم بوضع خطة تدريبية فعالة للعام المقبل.

وأضاف الخولى أن الجامعة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف حسب التخصص والعمل على تعديل المسمى الوظيفى ليتناسب مع التخصص المطلوب ويتلاءم مع المكان الموجود فيه ليؤدى كل شخص بالجامعة دوره فى إطار التنافس الشريف وصولا الى الجودة والإتقان فى العمل.