أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة المنوفية يلتقى بمديرى العموم وأمناء الكليات

Google+ Print
رئيس جامعة المنوفية يلتقى بمديرى العموم وأمناء الكليات رئيس جامعة المنوفية يلتقى بمديرى العموم وأمناء الكليات
اجتمع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية بمديرى العموم وأمناء الكليات بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب محمد صلاح أمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة ودراسة بعض القضايا والمشكلات الخاصة بالعمل الإدارى والعمل على إيجاد حلول لها.

وأوضح الخولى أن اللقاء يأتى والجامعة تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول وأن الجهاز الإدارى هو المسئول عن هذه العملية من خلال المراقبة والمتابعة لأعمال الامتحانات.

وأكد على ضرورة العمل المستمر على رفع كفاءة الإدارات المختلفة بالجامعة من خلال الدورات التدريبية التخصصية حسب احتياجات هذه الإدارات كما أكد على مديرى العموم بترشيح الموظفين الذين يحتاجون لهذه الدورات ومتابعتهم حتى الانتهاء من فترة التدريب وطالبهم بوضع خطة تدريبية فعالة للعام المقبل.

وأضاف الخولى أن الجامعة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف حسب التخصص والعمل على تعديل المسمى الوظيفى ليتناسب مع التخصص المطلوب ويتلاءم مع المكان الموجود فيه ليؤدى كل شخص بالجامعة دوره فى إطار التنافس الشريف وصولا الى الجودة والإتقان فى العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365