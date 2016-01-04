ضبط 1715 مخالفة مرورية و79 متهما هاربين من أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى وتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 14 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 79 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1715 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

وفى مجــال قضايا الأموال العامة تم ضبط عاطل ومقيم بجوار مدرسة المعلمين قسم دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (7) أحكام حبس أخرهم القضية رقم 6239 / 2010 جنح مركز دمنهور "شيك" والمحكوم فيها بالحبس غيابى سنة وكفالة 500 جنيه، كما تم ضبط برفقته عاطل ومقيم عزبة سعد دمنهور/ قسم دمنهور لقيامهما باستيقاف السيارات وفرض الإتاوة وممارسة أعمال البلطجة على السائقين وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون وجه حق خاصة من سيارات السرفيس بشارع الجيش قسم دمنهور. وضبط بحوزتهما مبلغ 50 جنيها بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضران بأرقام 112 ، 111، 2016/ جنح قسم دمنهور. وتم ضبط 6 مطابع بدون ترخيص.

وفى مجال القضايا التموينية، تم ضبط صاحب مطعم كائن أمام مجمع الكليات دائرة مركز دمنهور لحيازته كميات من الخميرة منتهية الصلاحية، ولحوم مفرومة مجهولة المصدر، وتحرر المحضر304/2016 جنح مركز دمنهور.

وتم ضبط صاحب مصنع جبن رومى "بدون ترخيص" كائن بمدينة كوم حمادة لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتحرر المحضر 439/2016 جنح مركز كوم حمادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.



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