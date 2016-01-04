أمن السويس يضبط "خارج على القانون" قتل شابا بالسلام

تمكنت قوات الأمن بالسويس، من ضبط خارج عن القانون فجر اليوم، قام بقتل شاب بطلقات خرطوش بمنطقة السلام بحى فيصل.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بمقتل شاب من سكان مدينة السلام بالسويس يدعى " أ . م . م " 21 سنه ، على يد شاب آخر.

على الفور تم تشكيل فريق بحثي برئاسة العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بالمديرية لكشف ملابسات الحادث، حيث تبين أن القاتل يدعى "ع . ح" وأنه معتاد الاعتداء على المواطنين، وبالقبض على المتهم عثر بحوزته على بندقية خرطوش غير مرخصة.

وجارى عرض المتهم على النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام تمهيدا لتوقيع الكشف الطبى عليه.

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