ضبط تشكيل عصابى أثناء تنقيبه عن الآثار بالإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط تشكيل عصابى أثناء تنقيبه عن الآثار، حيث قامت مأمورية مشتركة من ضباط إدارة شرطة السياحة والآثار بالإسكندرية وضباط إدارة البحث الجنائى "وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقى"، ووفقًا لإجراءات مقننة تحت إشراف اللواء نادر الجنيدى، تم ضبط كل من "مصطفى.ج"، 52 سنة، بائع مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "تهريب آثار" غيابيًا بالحبس لمدة شهرين، و"إيهاب.ا"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، و"عبد المولى.ص"، 42 سنة، عاطل مقيم دائرة قسم كرموز، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مخزن الأول الكائن شارع صلاح ذهنى منطقة كامب شيزار دائرة القسم ووجد بداخله حفرة مساحتها متر مربع بعمق 5 أمتار ووجود سرداب داخل الحفرة بطول 2 متر يؤدى إلى سرداب آخر تعذر الدخول إليه وتم ضبط عدد "3" قطع من الشقف مختلفة الأحجام "يشتبه فى أثريتها".

وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات الحفر عدد 3 غلق - وهيلتى، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تعيين الحراسة اللازمة على المخزن، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة باب شرقى وجار العرض على النيابة.