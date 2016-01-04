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ضبط 15 قطعة سلاح نارى و1888 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 15 قطعة سلاح نارى و1888 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 15 قطعة سلاح نارى و1888 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 15 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بنادق آلية ومسدس وفرد خرطوش بالإضافة إلى 19 طلقة نارية. كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 1888 مخالفة مرورية متنوعة و43 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وتمكنت الحملة من ضبط 33 قضية تموينية متنوعة منها عدم حمل شهادة صحية وخبز ناقص الوزن وخبز غير صالح للاستخدام الآدمى، فيما تمكنت الحملة من ضبط 3 متهمين مطلوبين فى قضايا جنائية متنوعة منها قضايا سرقة وقضايا سرقة بالإكراه، كما تم ضبط 7 قضايا مواد مخدرة منها ضبط عامل بحوزته 177 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، وتمكنت حملة من شرطة المرافق من تحرير 253 مخالفة متنوعة منها إعدام 43 كلبا ضالا.

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مصر 365