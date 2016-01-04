قاضى "اقتحام سجن بورسعيد" يمنع الصحفيين والمصورين من تغطية الجلسة

طلب المستشار محمد السعيد الشربينى، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، من رجال الأمن خروج الصحفيين والمصورين من قاعة المحكمة، وذلك قبل بدء محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

ومن المقرر أن يحضر بجلسة اليوم المستشار إبراهيم عمارة، وكذلك ضباط بمديرية أمن بورسعيد، لسماع أقوالهم بالقضية.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.