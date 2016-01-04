فيديو| بعد عام من حلقة «بنات الغربية».. «قاهر العفاريت» يظهر في الشرقية لمطاردة «الجن»

كتبت – نانيس البيلي:

اشتهر بـ”قاهر العفاريت” لظهوره أكثر من مرة بإحدى القرى التي تشهد حرائق ببعض منازلها وقوله إن “الجن” هو سبب الحرائق بها وأنه يصرف الجن بـ”تلاوة القرآن” كما حدث في إبريل عام 2013 فى الفيديو المتداول والذي يظهر زيارة عضو مجلس الشعب السابق، علاء حسانين لقرية “الحج سلام” بقنا بعد احتراق بعض منازلها وقيامه بطرد الجن منها بتلاوة القرآن، بحسب ماروج لنفسه، بجانب تصريحاته المثيرة للجدل حول ارتباط “الجن” بالأسباب المجهولة لحرائق المنازل وطرده للجن بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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ذاع صيته بعدما استعانت به المذيعة ريهام سعيد في ديسمبر عام 2014 في إحدى الحلقتين المثيرتين للجدل من برنامجها “صبايا الخير” لعلاج “بنات الغربية الخمسة” والتي كان عنوانها “مس الجن للإنسان”.

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وبحسب ماروجت له الحلقة فإن علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق أخرج الجن من جسد الـ5 فتيات بعد قراءة القرآن عليهن، وظهور علامات الألم والتشنج عليهن أثناء تلاوة القرآن، ويؤكد في نهاية الحلقة أن أحد الأشخاص قام بسكب الزيت المغلي في أرضية المنزل فاحترق أحد الجن وقرر الانتقام.. وظهرت الفتيات بعد ذلك في حلقة آخرى من البرنامج وقد شفين تمامًا وجلسن ممسكين بالمصحف ويقرآن منه ومعهن “نائب العفاريت” أو المعالج الروحاني كما يقول عن نفسه.

“احتراق عدد من المنازل بمركزي ديرب نجم وكفر صقر بالشرقية”.. أحد الأخبار البارزة التي انتشرت خلال الأيام الماضية بعد احتراق منازل بقريتين بالمحافظة واتهام الأهالي “الجن” بالوقوف وراءها، ليظهر من جديد بعد عام من حلقة “فتيات الغربية الخمسة” علاء حسانين عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل، والنائب عن دائرة دير مواس بالمنيا وأمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب سابقًا في 2005، ويقول في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور” إنه ذهب إلى قرية “مناصافور” بديرب نجم في الشرقية والتي احترقت عدد من المنازل بها، وأنه أبلغ أهالي القرية أن بها “جن” وأنها ستحرق مرة آخرى، ويطالب بأن تنتقل لجنة من الأزهر إلى القريتين للوقوف على الموضوع، ويقول إنه سيذهب إلى القريتين الثلاثاء المقبل لوجه الله، ويؤكد أن هناك 22 قرية حدث بهم نفس الشيء الذي حدث بقرتي الشرقية وأنه أخرج منهم “الجن” بتلاوة القرآن.

كما ظهر علاء حسانين ببرنامج “صبايا الخير” في سبتمبر عام 2014، وهو يحاول منع اشتعال النيران فى بيوت قرية “برسيم” بمحافظة قنا من خلال تلاوة القران الكري كما روج له حلقة البرنامج.

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