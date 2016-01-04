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وزير الزراعة يتجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التنسيقي

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وزير الزراعة يتجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التنسيقي وزير الزراعة يتجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التنسيقي

الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة

غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، على متن الطائرة المصرية، متوجهًا إلى الرياض، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس التنسيق السعودي المصري .

ويتم خلال الاجتماعات استكمال المفاوضات مع على تفعيل كافة الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادي بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية، كما سيتم التفاوض مع الصندوق السعودي للتنمية، للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية، وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1,2% سنويًا، كما سيتم التفاوض مع المملكة لتقديم قروض لدعم الموازنة أو ودائع دولارية لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي .

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