إجراء 6 عمليات زرع قرنية بمستشفى جامعة المنيا مجانًا

أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، خلال افتتاح وحدة جراحات القرنية بقسم العيون بالمستشفى الجامعى، والذى أجرى فيها أول عمليات زرع القرنية فى صعيد مصر ، أن تستكمل إلى 6 عمليات لترقيع نافذ وترقيع طبقى للقرنية خلال الأيام المقبلة، وأن هذه العمليات أجريت مجانًا للمواطنين حيث تبرع بقيمة القرنية والتى تبلغ 1000 دولار جمعية صناع الحياة ضمن مشروع زراعة 100 قرنية لأهل مصر، وقام بإجراء أول عمليتين لزراعة القرنية الدكتور طارق قطامش أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العينى.

ورافقه الدكتور جمال سيد صالح، عميد كلية الطب، وأشرف عثمان، مدير المستشفى الجامعى، وخالد مراد رئيس قسم العيون بكلية الطب، والأطباء الأخصائيون بقسم جراحة العيون بجامعة المنيا.



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