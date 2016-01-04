اجتماع لمحلب والوزير مع رئيس موانئ بورسعيد لمناقشة المشروعات بمحور القناة

اجتمع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمنطقة شرق بور سعيد، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، واللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس ادارة موانئ بور سعيد والمهندس هشام سلامة مدير عام منطقة شرق بور سعيد ومنفذى الرصيف البحرى بمنطقة شرق بور سعيدـ والذى تقوم بتنفيذه شركة حسن علام، لمناقشة ما تم تنفيذه من مشروعات بمحور قناة السويس.



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