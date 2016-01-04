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بالصور.. محلب وكامل الوزير يتفقدان الرصيف البحرى بميناء بورسعيد

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بالصور.. محلب وكامل الوزير يتفقدان الرصيف البحرى بميناء بورسعيد بالصور.. محلب وكامل الوزير يتفقدان الرصيف البحرى بميناء بورسعيد
تفقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، واللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة موانئ بور سعيد، منذ قليل، الرصيف البحرى الذى يبلغ طوله 500 مربع بميناء بور سعيد.

كما تنفقد محلب، على هامش زيارته للمحافظة، أماكن تانكات خلط مادة أسمنيتية تسمى "تنتو نايت"، والتى تقوم بسند جوانب حفر الخوازيق وتصل مساحتها إلى 100 متر بربع.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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