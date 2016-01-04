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القضاء الإدارى يقضى بحظر إعادة تصحيح أوراق طلاب جامعة عن طريق جامعة أخرى

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القضاء الإدارى يقضى بحظر إعادة تصحيح أوراق طلاب جامعة عن طريق جامعة أخرى القضاء الإدارى يقضى بحظر إعادة تصحيح أوراق طلاب جامعة عن طريق جامعة أخرى
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى، بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، بحظر إعادة تصحيح أوراق طلاب الجامعات عن طريق جامعة أخرى، إلا فى حالة إساءة استعمال السلطة، وأكدت أن التصحيح عملية فنية وعلمية بحتة، ولا يجوز تسليط رقابة الأساتذة فى جامعة أخرى على تصحيح زملائهم الأساتذة فى الجامعة التى يدرس الطلاب بها.

ورفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، طلب 4 طلاب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، إعادة تصحيح أوراق إجاباتهم عن طريق جامعة أخرى، واعتدت بالتصحيح الذى تم من أساتذتهم باعتباره عملا فنيا بحتا يخضع لتقدير الأستاذ، طالما خلا تصرفه من إساءة استعمال السلطة وألزمتهم المصروفات.

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