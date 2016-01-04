مقتل 5 من داعش وإصابة اثنين من حرس المنشآت النفطية بميناء السدرة فى ليبيا

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى واثنين من حرس المنشآت النفطية بمحيط ميناء السدرة شرق ليبيا.

وكان قد لقى جنديان بالقوات الخاصة الليبية الكتيبة "الأولى صاعقة" مصرعهما وأصيب أثنان آخران، جرا انفجار لغم أرضى بمحور سى فرج بمدينة بنغازى.

وقال متحدث القوات الخاصة ببنغازى "الصاعقة" العقيد ميلود الزوى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الأحد، أن جنديين بالقوات الخاصة قتلى وأصيب آخران أثر انفجار لغم أرضى بمحور سى فرج ببنغازى.

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